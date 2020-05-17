Tek yolumuz var: Oynatmak

Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlıktan ödün vermeyeceklerini söyledi. CNN Türk’te yayınlanan ‘Hafta Sonu’ programına katılan Özdemir, liglere devam etme kararını tek başlarına vermediklerini belirtti. Futbolda Avrupa’dan kopmaların mümkün olmadığını dile getiren Özdemir, “Toplamda 55 ülkenin üyesi olduğu UEFA’ya biz de üyeyiz. Çalışmalarımızı UEFA ile alıyoruz. Biz UEFA’nın bir parçasıyız. Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Bir insanın hayatı bile bu ligden daha önemlidir. Basketbol, voleybol bizden farklı. Onlar salon sporu. Söz konusu federasyonların başkanlarıyla görüştüğümde onlara kulüpler oynamak istemediğini söylemiş. Biz de öyle değil” şeklinde konuştu.

TEMMUZUN ORTASI DA BAŞLAYABİLİR

Ellerinde birçok alternatif bulunduğunu hatırlatan Özdemir, şartların iyiye gitmemesi durumunda ligi temmuz ayının ortalarında başlatabileceklerini de ifade etti. Türkiye’nin salgında çok iyi yol kat ettiğini vurgulayan Özdemir, “Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye’dir. Her gün daha iyiye doğru gidiyor. Belki biz duruma göre temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız” diye konuştu. Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini dinledikten ve futbola dönüş öneri protokolünü inceledikten sonra kararın kendilerine ait olduğunu söylediğini de aktardı. Sağlık Bakanlığı ile görüş ayrılıklarının bulunmadığının altını çizen TFF Başkanı Özdemir, kulüplerden adil olmaları temennisinde de bulundu.

BİZDE ‘TESCİL’ MÜMKÜN DEĞİL

Kulüplerin çoğunun (11 kulüp) kalan maçları oynamak istediğini belirten Özdemir şöyle konuştu: “Fransa, Hollanda ve Belçika’da ise ligler tescil edildi. Bizim liglerde bu kararı vermek mümkün değil. Aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar. Alt ve üst sıralarda puanlar birbirine çok yakın. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Tek yolumuz var. Hep beraber federasyona destek verelim. Oynayarak sezonu tamamlayalım. Kim hak ederse şampiyon olsun. Bütün maçlar normal statüde seyircisiz olarak başlayacak. Herhangi bir başka senaryo konuşulmadı. Bugün itibarıyla ligleri tek bir şehirde oynatma planımız yok. Günlük hareket ediyoruz. Gelişmelere bakıyoruz ve karar veriyoruz.”

POZİTİF VAKALARA RAĞMEN DURMAK YOK

Nihat Özdemir: “Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecek. Tabii ki pozitif vakalar olabilir. Onları ayıracağız. Yeniden test yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga’da bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. O kadar kararlılar ki ne yapıp edip Bundesliga’yı sonlandırmak istiyorlar. Bizim de hedefimiz budur.”

İNCELİYORUZ

Özdemir: “Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün, Bundesliga takımlarından birinin teknik direktörü, diş macunu almak için karantinada oldukları otelden yandaki markete gidiyor. Bu hafta oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacak. Bunları inceliyoruz. Biz de bazı önemli kararlar vereceğiz.”

EKONOMİ İŞLİYOR

Özdemir, kendi şirketi Limak’ın yapımını üstlendiği Çanakkale Köprüsü’nde bin 500 işçinin çalışmalara devam ettiğini hatırlatarak, “Türk ekonomisi yatırımlarına devam etmekte. O şantiyede bin 500 civarında çalışanımız var. İnşallah 18 Mart 2022’de köprüyü hizmete açacağız. Şantiyemizde koronavirüs olayı yok. Çünkü dikkat ettik. Takımlara da bunu söylüyoruz. Dikkat ederlerse buna yakalanmazlar.”

KOMİK OLMAYIN

Özdemir: “Şeffaf, açık ve adil olun. Herkes kendi çıkarlarına yarayacak kararlar alınmasını bekliyor. Bunları doğru bulmuyorum. Hiçbir takım yöneticisi, teknik direktörü ve sporcusu kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Kamuoyunda komik duruma düşüyorlar. TFF, sağlığı önde tutarak en adil kararları verecektir. Bu açıklamaların bizim kararlarımızda bir etkisi olamaz.

ANA HEDEF SEYİRCİLİ

Özdemir: “Futbolda ana hedefimiz sağlık kontrollerinin olması şartıyla maçların seyircili oynanması. Sporseverlerin çoğu futbolu çok özledi. Stada gitmeseler bile maçları canlı izlemek istiyorlar. Futbol, insanların çok önemli bir eğlencesi. Diğer Avrupa ülkeleri liglerine bizden önce başlayacak. Bunların hepsi de bize yön gösterecek.

SEYİRCİSİZ OLMAZ

TFF Yöneticisi Selim Soydan: “Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan. Futbolcular sahaya seyircisiz çıktığında zevk almaz” dedi.