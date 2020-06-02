  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 20:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Tek tabanca Kruse: Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!

Tek tabanca Kruse: Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!

Paylaş

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip çalışmalara katılmayan Max Kruse Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sürdürdüğü Riva'da adeta tek tabanca takılıyor... Yıldız futbolcunun bu tavrı da yönetimi düşündürüyor.

Riva’da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Max Kruse sorunu yaşanıyor. Ligde kalan 8 haftada yönetimin ve taraftarların en çok güvendiği isimler arasında yer alan Max Kruse’nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.

SALONDA BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, 7 Mart’ta Denizlispor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından çalışmalarını aksatan Max Kruse’nin isteksiz tavırlar sergilediği belirtildi. Alman yıldız, ağrılarını bahane ederek takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak çalışıyor. Kruse’nin bu tavırları sonrası yönetimin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu.

WOLFSBURG TALİP

Geçtiğimiz yaz döneminde Alman ekibi Werder Bremen’den transfer edilen Max Kruse, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Takımla 20 lig maçında 7 gol, 7 asist yapan deneyimli futbolcu, takıma büyük katkı sağlamıştı.

Öte yandan DHA’nın geçtiğimiz günlerde yer verdiği haberde, Alman ekibi Wolfsburg’un Max Kruse’ye talip olduğu belirtilmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

title

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

title

NBA efsanesi hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip çalışmalara katılmayan Max Kruse Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sürdürdüğü Riva'da adeta tek tabanca takılıyor... Yıldız futbolcunun bu tavrı da yönetimi düşündürüyor.

NBA efsanesi hayatını kaybetti
NBA efsanesi hayatını kaybetti

NBA efsanesi hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı
Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında
Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi
Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.

Dört büyüklerde bek'lenen kriz
Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.