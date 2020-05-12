Tek oynamak isteyen Galatasaray

AKŞAM
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin iptali konusunda bir takım hariç diğer takımların liglerin iptalini istediğini duyurdu. O takımın ise Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı Kulüp TVF’ye yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: “
Gerekli sağlık önlemlerinin alınması kaydıyla Galatasaray olarak 2019-2020’nin kalan kısmının oynanarak tamamlanmasını talep etmekteyiz. Liglerin mevcut haliyle tescil edilmesine karşı olduğumuzu da bilginize arz ederiz.” Galatasaray’ın sadece voleybolda değil, basketbolda da sezonun geri kalanını oynamak için başvurduğu öğrenildi.
Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.
West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.
Hırvat basını, Beşiktaş'ta 2 milyon euronun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon euronun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...
Senegalli oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda eli güçlü. Stoke'un, Championship'ten düşme tehlikesi ve İngiliz taraftarların Ndiaye'ye sıcak bakmamasının yanı sıra başarılı oyuncu da Trabzonspor'da kalmak istiyor.