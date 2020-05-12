Tek oynamak isteyen Galatasaray

Voleybolda liglerin iptal edilmesini istemeyen tek takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı...

AKŞAM

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin iptali konusunda bir takım hariç diğer takımların liglerin iptalini istediğini duyurdu. O takımın ise Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı Kulüp TVF’ye yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: “

Gerekli sağlık önlemlerinin alınması kaydıyla Galatasaray olarak 2019-2020’nin kalan kısmının oynanarak tamamlanmasını talep etmekteyiz. Liglerin mevcut haliyle tescil edilmesine karşı olduğumuzu da bilginize arz ederiz.” Galatasaray’ın sadece voleybolda değil, basketbolda da sezonun geri kalanını oynamak için başvurduğu öğrenildi.