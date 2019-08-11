Tehdit etti, Galatasaray'a geldi

G.SARAY ve Radamel Falcao, 3 yıllığına kesin olarak anlaşmaya vardı. Ancak Monaco Kulübü, yeni bir forvet almadan bu transfere izin vermiyordu. Buradaki problemi bitiren de Falcao oldu. 33 yaşındaki golcünün menajeri Mendes, Monaco yetkililerine, “Eğer Falcao’nun Galatasaray’a transferine izin vermezseniz, onu ocak ayında bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm. Zaten 1 senelik mukavelesi kaldı” dedi. Bunun üzerine Fransızlar mecburen geri adım attı.
HEYECAN VERiCi OLUR
Yaşanan bu kritik gelişme sonrasında Falcao, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye’de futbol çok seviliyor. Arjantin’de olduğu gibi, Türkiye’de de futbola çok özel bir bakış açısı var. Galatasaray’da oynamak kariyerim açısından heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede transfer çözülecektir. Avrupa’da en üst seviyede kariyerime devam etmek istiyorum” demişti. Tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla çektiği rest sonrasında ilk kez açık açık “Galatasaray” dedi.
BONUSLARLA 6 MİLYON EURO
Dün G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’la çektirdiği fotoğraf ise bu transferin belgesiydi. Tecrübeli forvetin lisansı yetişirse ligin ilk haftasındaki Denizlispor deplasmanında forma giyecek. 2+1 yıllık mukavele imzalayan Falcao, bonuslar dahil senelik en fazla 6 milyon euro alacak. 2. yılda bedelsiz olarak Millonarios’a gitme hakkına sahip olacak. Falcao’nun imaj hakları, menajeri Mendes’in şirketinde bulunacak. Bu transfer için Monaco’ya bonservis ödenmeyecek.
Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.
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Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, Fransız kulübüne, “Eğer Falcao’ya Galatasaray’a gitmesi için izin vermezseniz, ocak ayında onu bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm” dedi. Sonrasında Albayrak’la Falcao’nun fotoğrafı geldi.
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