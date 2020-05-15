TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı

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Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

İşte Galatasaray'daki yeni maaşlar İşte Galatasaray'daki yeni maaşlar Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.

Teklifi reddetti Teklifi reddetti Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.

'Vedat Muriqi harika olur' 'Vedat Muriqi harika olur' İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.