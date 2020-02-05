TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Kulüp görevlilerinin yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya koydukları olumlu gayret nedeniyle bu cezanın 19 bin 375 liraya indirildiği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yöneticisi Umut Şenol'a da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 31 bin 250 lira para cezası kesildiği aktarıldı. Şenol'un müsabaka boyunca olumsuz eylemlerin önlenmesine yönelik gösterdiği gayret nedeniyle de cezanın 15 bin 625 liraya indirildiği ifade edildi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor.
Spor camiası, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketlerine kayıtsız kalmadı. TFF ve kulüpler, çığ felaketi nedeniyle taziye ve destek mesajı yayımladı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu, Van'daki çığ felaketiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.