TBF Başkanı Türkoğlu, Başkan Erdoğan'a kitap takdim etti

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Vahdettin Köşkü’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Türkoğlu, Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan “Türkiye’nin Basketbol Aşkı” ve “Türkiye Basketbol Tarihi” kitaplarını takdim etti.
ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.
İtalyan devi Juventus, gelecek sezon kadroda düşünmedi Sami Khedira'ya talip bulamıyor
Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedild