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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
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TBF Başkanı Türkoğlu, Başkan Erdoğan'a kitap takdim etti

TBF Başkanı Türkoğlu, Başkan Erdoğan'a kitap takdim etti

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AKŞAM

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Vahdettin Köşkü’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Türkoğlu, Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan “Türkiye’nin Basketbol Aşkı” ve “Türkiye Basketbol Tarihi” kitaplarını takdim etti.

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