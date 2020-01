TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Shane Larkin'i milli takımda görmek istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair konuştu. A Milli Basketbol Takımı’nda oynaması için görüşülen Shane Larkin’i takımda görmek istediğini söyleyen Türkoğlu, hakemler hakkında açıklama yapan Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek için de, “O koltukta oturan birisi kimseyi hedef gösteremez. Bir sıkıntısı varsa beni arayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sponsor firma CEO’su Halit Gülbakanoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçen Türkoğlu, “Sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Ailemize kattığımız her yeni sponsorluk, bizim basketbol ve operasyon anlamında çok değerli. Yeni ortağımız da bizim gücümüze güç katacak. Bu anlamda, sizlerin huzurunda Halit beye tekrar teşekkür ediyorum. Bana göre Türkiye’nin en başarılı platformu. Diğer sponsorlarımızla birlikte hem kendileri hem de bizim ekibimiz bu süreçte güzel işler yapacaktır” diye konuştu.

Halit Gülbakanoğlu da sporun olduğu her platforma destek vermek istediklerini dile getirerek, "Sonuçta biz de spordan besleniyoruz ve buradan kazanç sağlıyoruz. Bu kazancın da önemli bir bölümünü spora aktarmaya çalışıyoruz. Bize bu fırsatı verdikleri için başkana teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Larkin gibi bir ismi herkes takımda görmek ister”

Hafta sonunda yapılacak olan All Star organizasyonuyla ilgili de görüşlerini aktaran Hidayet Türkoğlu, “Öncelikle Ergin hoca ve Ufuk hocaya, tüm sporcu arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Bu yoğun tempolarında All Star’da bizi yalnız bırakmadılar. Pazar günü herkesin ailesiyle gelerek güzel vakit geçirmesini istiyoruz. 10 bin kadar bilet satmışız. Bu da bizi mutlu ediyor. Demek ki güzel şeyler yaptık ki halkımız bu organizasyonu sahip çıkıyor. Bu tip organizasyonlar onların katılımıyla güzel oluyor. Halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

A Milli Basketbol Takımı formasını giymesi gündemde olan Shane Larkin’le ilgili de konuşan Türkoğlu, “Shane Larkin konusunda geçen günlerde menajeriyle görüştük. Perşembe günü Larkin’le de görüşeceğiz. Kendisi çok yoğun. Bugün maçı var, cuma günü maçı var. Maçlardan önce motivasyonunu bozmamak istiyoruz. Kendisiyle temasımız olduktan sonra net açıklama yapmak daha doğru olur. Şu anda Avrupa’nın en başarılı oyuncusu. Beğendiğimiz bir basketbolcu. Gerek ben, gerekse de teknik ekip böyle değerli bir oyuncuyu kadroda görmek ister. Kendisiyle görüştükten sonra net şekilde konuşmak daha doğru olur” açıklamasını yaptı.

“Euroleague’in yaptığı bir erdemdir”

Gerek Euroleague gerekse de Türkiye Ligi’nde yapılan hakem hatalarına değinen Türkoğlu, bu hataları en aza indirmek istediklerini söyleyerek, “Hakemlik o kadar hassas bir nokta ki. Gerek bizim gerek Avrupa’nın diğer ligleri olsun, bu arkadaşlar işlerini doğru şekilde yapmaya çalışıyorlar. Mutlaka ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hatalarını görüp söylemek de büyük bir erdemdir. Euroleague bu anlamda önemli bir şey yapıyor. Kasıtlı olmadığı sürece hata her zaman olacaktır. Biz de hakemlerimizi daha iyi eğitebilmek açısından bir ekip kurduk. Zaman zaman biz de bu konularla karşılaşabiliyoruz. Kimse bunun altında bir kasıt aramasın. Bizim amacımız hataları minimize etmek. Bu dünyada konuşulan bir şey ancak biz ülke olarak bunu şiddetli yapıyoruz. Her branşta her mağlubiyetten sonra eleştirilenler hakemler oldu. O arkadaşlar da bir emek sarf ediyor. Bunları minimize edersek federasyon ve kulüpler bundan memnun olacaktır” diyerek sözlerini sürdürdü.

“O koltukta oturanlar, kimseyi hedef gösteremez”

Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in Gaziantep maçı sonrasında sosyal medyadan hakemleri hedef almasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Ben hayatım boyunca sosyal medya üzerinden kimseye cevap vermedim. Belediye başkanı gibi bir ismin o kurumda olup da, sosyal medya üzerinden federasyon ve hakemlere yorum yapması, oturduğu koltuğa yakışmıyor. Gerek ona gerekse de Afyonspor yöneticilerine söylüyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılacak bir şey değil. Gerek benim, gerek arkadaşlarımın telefonu açık. Federasyonumuzun kapıları herkese açık. Rahatsız olduğunuz noktalarda buyurun gelin, beraber tartışalım. Bunu sosyal medyaya taşıyıp hakem arkadaşların isimlerini vererek hedef göstermek, yakışık almayan şeyler. Afyon Belediyesi’nin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Onları sosyal medyadan hedef göstermek güzel şeyler değil. İnşallah bu hatalarından bir an önce vazgeçerler. Benim telefonum açık. O şehrin belediye başkanının bir rahatsızlığı varsa, şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun başkanı benim, bu kurumu ben temsil ediyorum, açarsınız telefonunuzu ve rahatsızlığınızı dile getirirsiniz. Sosyal medya üzerinden popülizme gerek yok. O koltuktaki insanlara bu tepkiler yakışmıyor. Hakem hatalarını aşağıya çekmek için güzel bir ekip kurduk. İnşallah sezonun ikinci yarısında bu tip olaylarla karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.