TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye'nin en anlamlı kupası

Başkan Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği önemli müsabakayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hidayet Türkoğlu, "Bana göre Türkiye'nin en anlamlı kupası. Cumhurbaşkanlığı'nın adının verildiği kupa, bu sene 35. kez düzenlenecek. Biletler, maça 2-3 gün kala tükenmiş. Gaziantep halkına hem spora hem de basketbola sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türk basketbolunun başarılı takımlarından olduğunu dile getiren Türkoğlu, "İki başarılı ekibimizin tekrar bu kupa için mücadele edecek olması tüm basketbolseverleri heyecanlandıracaktır. Gaziantep'e gidecek ya da maçı televizyondan izleyecek tüm basketbolseverler için inşallah güzel bir maç olur. İyi oynayanın kazandığı bir müsabaka olur. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki takımın rekabetinde daha önce yaşanan istenmeyen olayların tekrarlanmaması dileğinde bulunan Hidayet Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Sporun içinde bu tip çirkin olayların yaşanması hiç tasvip etmediğimiz şeyler. Bunu da yaşayarak tecrübe ediyoruz. Sahada iki takım sporcularının gösterdiği mücadeleden keyif almak istiyoruz. İnşallah tüm basketbolseverlerin keyif alacağı, saha içinde güzel bir mücadele izleriz ve sadece sahadaki mücadeleyi konuşuruz. İnşallah saha dışındaki çirkin olaylarla bir daha karşılaşmayız."

- Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında Kayseri'de oynanacak 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'na da taraftarların ilgi göstereceğine inandığını söyledi.

Önemli organizasyonları Türkiye'nin geneline yaymak istediklerini anlatan TBF Başkanı, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl bu tip organizasyonları farklı şehirlerde yaptığımız için çok mutluyuz. Basketbolu Türkiye'nin geneline yaymak istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız destekler de bizim iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Maça 3-4 gün kala biletlerin satılması, şehre heyecan geldiğini gösteriyor. İnşallah Kayseri'de düzenlenecek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da aynı durumla karşılaşırız. Orada da iki kaliteli takımımız karşı karşıya gelecek. İkisi de bizi Avrupa'da başarıyla temsil ediyor. O maçın da keyifli olacağına inanıyorum. Kayseri'deki basketbolseverler de bu iki takımı yalnız bırakmayacaktır."

Organizasyonların ev sahipliğiyle ilgili teklifleri değerlendirdiklerini dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Her fırsatta bize gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İki sene önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Mardin'de düzenledik ve Mardin'e bir kadın basketbol takımı kazandırdık. Yıl boyunca farklı organizasyonlarımız var. İnşallah Türkiye'nin tamamına yayılacak şekilde düzenleriz. Tesisleşme anlamında da iyi tesislerin olduğu yerleri arıyoruz. Basketbola yatırım yapan kulüplerimizin sporcularını güzel tesislerde oynatmak istiyoruz. O yüzden bu tip arayışları sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.