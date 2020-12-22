Taylan Antalyalı'nın performansının artışındaki sebep belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın yıldızlarından Taylan Antalyalı maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sofiane Feghouli'nin gol pasını veren ve bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Göztepe maçında sahanın en fazla topla buluşan (91) ve sahipsiz top kazanan (8) oyuncusuydu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı "Defansif anlamda net pozisyon verdik. Önümüzdeki haftalarda bunlara dikkat etmeliyiz. Ofansif anlamda da iyi işler yaptık. Selçuk İnan ile çalışmak benim için şans. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Maçtan sonra Selçuk İnan tebrik etti. Geçen sezon farklı mevkilerde oynadım. Bu sezon farklı mevkide başladım. İyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da yardımcı oldu. İyi uyum sağladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.