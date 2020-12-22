  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 21:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı'nın performansının artışındaki sebep belli oldu

Taylan Antalyalı'nın performansının artışındaki sebep belli oldu

Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın yıldızlarından Taylan Antalyalı maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sofiane Feghouli'nin gol pasını veren ve bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Göztepe maçında sahanın en fazla topla buluşan (91) ve sahipsiz top kazanan (8) oyuncusuydu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı "Defansif anlamda net pozisyon verdik. Önümüzdeki haftalarda bunlara dikkat etmeliyiz. Ofansif anlamda da iyi işler yaptık. Selçuk İnan ile çalışmak benim için şans. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Maçtan sonra Selçuk İnan tebrik etti. Geçen sezon farklı mevkilerde oynadım. Bu sezon farklı mevkide başladım. İyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da yardımcı oldu. İyi uyum sağladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç
İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç

İşte Taylan Antalyalı'nın arkasındaki gizli güç

Galatasaray'da ilklerin gecesi
Galatasaray'da ilklerin gecesi

Galatasaray'da ilklerin gecesi

Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1
Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1

Galatasaray Göztepe'yi rahat devirdi: 3-1

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Feghouli: 'G.Saray'ın yeri her zaman liderliktir'
Feghouli: 'G.Saray'ın yeri her zaman liderliktir'

Feghouli: 'G.Saray'ın yeri her zaman liderliktir'

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Fatih Terim'den 4 değişiklik birden
Fatih Terim'den 4 değişiklik birden

Fatih Terim'den 4 değişiklik birden

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

Emre Kılınç 2 ay sonra gol attı
Emre Kılınç 2 ay sonra gol attı

Emre Kılınç 2 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Galatasaray ligdeki son 8 maçının 6'sını kazandı
Galatasaray ligdeki son 8 maçının 6'sını kazandı

Galatasaray ligdeki son 8 maçının 6'sını kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

'Her zaman kaliteli galibiyetler alamayabiliriz'
'Her zaman kaliteli galibiyetler alamayabiliriz'

'Her zaman kaliteli galibiyetler alamayabiliriz'

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; karşılaşmayı ve aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Vitor Hugo: 'Umarım bu galibiyeti daha çok yaparım'
Vitor Hugo: 'Umarım bu galibiyeti daha çok yaparım'

Vitor Hugo: 'Umarım bu galibiyeti daha çok yaparım'

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.