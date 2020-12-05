Taylan Antalyalı'dan milli takım açıklaması

Sarı-kırmızılı futbolcu "Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her Türk gencinin hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" dedi.
Öte yandan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Taylan Antalyalı'nın Milli Takım kadrosuna çağırılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Oghenekaro Etebo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan Marvelous Nakamba için İngiliz ekibine devre arasında teklif yapacağı iddia edildi.
Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi sportif direktör Emre Belözoğlu dümene geçti. Belözoğlu, tesislerde futbolcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.
Yaz ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönme hazırlığında.
Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.