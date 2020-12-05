Taylan Antalyalı'dan milli takım açıklaması

Sabah

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak milli takıma davet almayan Taylan Antalyalı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Taylan, “Milli takım her Türk gencinin hayalidir. İstikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu "Tabii benim düşüncem öncelikle Sarı- Kırmızılı forma altında kalıcı olup burada başarımı sürdürmek. Milli Takım tabii ki her Türk gencinin hayalidir. Öncelikle burada başarılı olup istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" dedi.



Öte yandan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Taylan Antalyalı'nın Milli Takım kadrosuna çağırılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.