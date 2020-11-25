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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:19
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Taylan Antalyalı takımın milyonluk yıldızlarını solladı

Taylan Antalyalı takımın milyonluk yıldızlarını solladı

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12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından solladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı farkı. Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından da geçti.

YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI

Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, Ryan Babel 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.

TAKIMIN YENİ SAHA İÇİ LİDERİ

Ligde 9 maçın hepsinde oynayan Taylan, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Taylan transfer yapılmayan 6 numaralı pozisyonun kurtarıcısı olurken yeni saha içi lideri oldu.

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