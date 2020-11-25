Taylan Antalyalı takımın milyonluk yıldızlarını solladı

Galatasaray'da Taylan Antalyalı farkı. Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından da geçti.
YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI
Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, Ryan Babel 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.
TAKIMIN YENİ SAHA İÇİ LİDERİ
Ligde 9 maçın hepsinde oynayan Taylan, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Taylan transfer yapılmayan 6 numaralı pozisyonun kurtarıcısı olurken yeni saha içi lideri oldu.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.