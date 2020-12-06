Taylan Antalyalı Hatayspor maçında iğneyle oynadı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor.

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.

Aboubakar'ın sözleşmesindeki sürpriz detay Aboubakar'ın sözleşmesindeki sürpriz detay Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili olarak önemli bir detaya ulaşıldı. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, Kartal'dan başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.