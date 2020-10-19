Taylan Antalyalı Alanyaspor maçında forma bekliyor

Aytemiz Alanya maçının son hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, çalışmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada iyi çalışan ancak milli oyuncuların yokluğunun sıkıntısını çeken sarı-kırmızılılar, maçın pazartesi günü oynanacak olmasının avantajını yaşadı. Cim-Bom bu şekilde bir arada daha fazla çalışma imkanı buldu.
Galatasaray açısından en sevindirici gelişme de Taylan Antalyalı'nın takıma dönmesi oldu. Milli aradan faydalanarak tedavisini tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Taylan, Terim'in görev vermesi durumunda Alanya maçında sahaya çıkacak.
Tedavisi yeni tamamlanan ve birçok antrenman kaçıran Taylan'ın son durumunu değerlendirecek olan Fatih Terim, gerekirse öğrencisini yedek kulübesinde maça başlatacak. Bu durumunda ön liberoda görev Etebo'nun olacak. Forvet arkasında ise Belhanda'ya şans doğacak. Fatih Terim'in forvette de sürpriz yapmayacağı, Falcao ile maça başlamasının beklendiği ifade edildi. Diagne de hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a Süper Lig'de başarılar diledi.
Sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Galatasaraylı futbolcu, Alanya maçında forma giyebilmek için Terim'in gözüne bakıyor. Aksi durumda ön liberoda Etebo oynayacak, Belhanda ilk 11'de sahaya çıkacak