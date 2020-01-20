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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 23:55
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 00:26

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

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Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutcu görevinden istifa etti.

Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa’ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.

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