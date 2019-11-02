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  3. Tayfun Korkut ile ön görüşme yapan Göztepe, başarılı teknik adam ile prensipte anlaştı

Tayfun Korkut ile ön görüşme yapan Göztepe, başarılı teknik adam ile prensipte anlaştı

Tayfun Korkut ile ön görüşme yapan Göztepe, başarılı teknik adam ile prensipte anlaştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe’nin Tayfun Korkut ile görüştüğü öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı antrenör ile bir ön görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı ifade edildi.

Göztepe'de yönetimin uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktörlüğe başladıktan sonra büyük başarılara imza atan Tayfun Korkut ile görüştüğü öğrenildi. 2013- 2015 sezonlarında Hannover 96'da, 2017'de Bayer Leverkusen'de görev yaptıktan sonra Stuttgart'ın başına geçen teknik adam herkesin küme düşer dediği Alman ekibini ligde tutarak inanılmazı başarmıştı.

Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı Denizlispor maçını da tribünden izleyen Tayfun Korkut ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi. Kulübe yakın çevreler Tayfun Korkut'un da Trabzonspor maçından sonra İzmir ekibine imza atacağını iddia etti

B PLANI ŞOTA YA DA KARAMAN

Daha önce Gürcü teknik adam Şota Arveladze ve Hikmet Karaman ile de görüşen sarı kırmızılı yönetimin Tayfun Korkut'ta son dakika çıkacak pürüz halinde bu iki teknik adamdan birisiyle anlaşacağı belirtiliyor. Göz-Göz'ün gündeminde ayrıca Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İlhan Palut isimleri de var.

(Yeni Asır)

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