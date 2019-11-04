Tavşan atlet rekor kırdı

AKŞAM

DÜNYANIN kıtalararası koşulan tek yarışı olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde rekor kırıldı. Bu yıl 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı zorlu maratonda 58 elit alet de yarıştı. 42 bin 195 metrelik maratonda erkeklerde yarışa, “tavşan atlet” olarak başlayan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet, 2.09.44’lük derecesiyle birinci olurken geçen seneki yarışı kazanan Kimutai’nin 2.09.57 derecelik rekorunu kırmayı başardı. 2.09.57’lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09’luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu. Zorlu geçen maratonda Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57’lik zamanıyla elde etti.

BÜŞRA NUR KOKU 8’İNCİ OLDU

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2.23.40’lık derecesiyle parkuru birinci sırada bitirdi. Etiyopya’dan Tigist Abayechew 2.24.15’lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Maurine Chepkemoi 2.24.16’lık derecesiyle üçüncü oldu. Yarışta Türkiye adına en iyi dereceyi 8’inci olan Büşra Nur Koku elde etti. 42 km parkurda birinci sırada yer alan sporculara 50 bin, ikincilere 25 bin, üçüncülük elde edenlere de 15 bin dolar para ödülü verildi. Maratonun tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde milli atlet Birol Kamar, 2 saat 40 dakika 42 saniyelik derecesiyle, kadınlarda ise Nurşah Usta 3 saat 21 dakika 8 saniyelik süresiyle ilk sırayı elde etmeyi başardı.

ARAS KAYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

15 kilometre koşusunu 43 dakika 40 saniyelik derecesiyle Kenyalı Mathew Kimeli, birinci sırada tamamladı. Etiyopyalı sporcu Haymanot Alew 44 dakikalık süresiyle ikinci, milli sporcu Aras Kaya ise 44 dakika 3 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise 15 kilometre koşusunu 49 dakika 42 saniyelik süresiyle Etiyopyalı Tsigie Gebreselama ilk sırada bitirdi. Parkuru 49 dakika 48 saniyelik derecesiyle Kenyalı Delvine Relin Meringor ikinci, 50 dakika 31 saniye ile vatandaşı Daisy Jeptoo Kimeli ise üçüncü basamakta tamamladı.