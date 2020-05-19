Mbaye Diagne tatilin de kralı! Tam 10 ay

Türkiye'de sezon devam ettiği ve Senegalli forvet bu sezonu tamamladığı için, kendisine Florya'nın kapılarının ancak yeni sezon hazırlıkları başladığında açılacağı öğrenildi.
Böylece Senegalli oyuncu yeni sezon hazırlıklarına en erken ağustos ayında başlayabilecek. Diagne bu süreye kadar üç ay daha takımla çalışmaların dışında kalacak.
Brugge'de kasımda kadro dışı bırakılan ve o tarihten sonra forma giymeyen oyuncu, sonrasında karantina süreci ve şimdi Türkiye'deki ligin devamı da düşünüldüğünde 10 ay tatil yapmış olacak.
Galatasaraylı Mbaye Diagne, sözleşmesi gereği yıllık 2 milyon 350 bin euro garanti para alıyor. Bu sezon 3'ü Galatasaray'da diğerleri Brugge'de olmak üzere sadece 12 maçta forma giydi. Bu sezonu erken tamamlayan oyuncu, bu karşılaşmalarda toplam 465 dakika forma giydi.
Diagne'nin maaşı, formayı terlettiği zamanla karşılaştırılınca, bu sezon oynadığı maç başına yaklaşık 200 bin euro kazandığı ortaya çıktı.
(Skorer)
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