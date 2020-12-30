Tartışılan Manchester United'ın son avı Wolverhampton oldu

Manchester United, Premier Lig'in 16. hafta maçında Old Trafford'da karşılaştığı Wolves'u 1-0 yendi.

Premier Lig'in 16. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Wolves ile karşılaştı.

Mücadelenin tek golü 90+3'te Marcus Rashford'dan geldi.

Manchester United bu galibiyet ile puanını 30 yaptı ve ligde 2. sıraya yükseltti. Wolves ise 21 puanda kaldı.

