Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe: Hayalimiz Beşiktaş'ı elemek

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu, güçlü rakibini yenip bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

17 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarını AA muhabirine değerlendiren Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, takım olarak Beşiktaş maçına motive olduklarını söyledi.



Hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Penbe, amaçlarının seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı mücadele edeceğiz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Sahaya çıktığımızda Beşiktaş'ı yenme adına ne varsa yapacağız. En iyi şekilde Tarsus İdman Yurdu'nu temsil etmek için orada olacağız. Bize yakışanı yapacağız. Futbolu çirkinleştirmeden oynadığımız oyundan keyif alarak mücadele edeceğiz. Hem futbolcularımın özgüveni açısından hem de bizim açımızdan sürpriz olursa çok güzel olur. Düşünsenize, Beşiktaş'ı yeniyorsunuz, o hafta siz ve oyuncularınız konuşulur. Neden olmasın? Futbol kağıt üzerinde kazanılmıyor. Sahaya çıktığınızda daha çok isteyen, mücadele eden ve o gün daha iyi hisseden kazanıyor."

Penbe, geçen yıl kupada Fenerbahçe ile eşleştiklerini ve güzel bir mücadele sergilediklerini, bu yıl da büyük bir takımla mücadele etmenin gururunu yaşayacaklarını söyledi.

- "HAYALİMİZ VAR, O DA BEŞİKTAŞ'I ELEMEK"



Futbolun içerisinde sürprizlerin olduğunu ifade eden, Penbe, "Favori takımlar her zaman kazanamıyor. Sürprizler olabiliyor. Biz sürpriz peşindeyiz. Hayalimiz var, o da Beşiktaş'ı elemek. Bu hayalimizi gerçekleştirirsek çok mutlu oluruz. Burada önemli olan futbolcularım sahaya çıktığında oynadığı oyundan keyif alması, Beşiktaş gibi bir takımla oynaması ve onun mutluluğunu yaşaması." diye konuştu.

Penbe, yıllarca hem rakip hem de takım arkadaşı olarak futbol oynadığı Sergen Yalçın'la teknik direktör olarak mücadele etmenin de kendisini heyecanlandırdığını belirterek, iki takıma da başarılar diledi.

- "SÜRPRİZ YAPIP BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İSTİYORUZ"



Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can ise takıma ve Penbe'ye güvenlerinin sonsuz olduğunu söyledi.

Beşiktaş ile eşlemenin kendilerini onure ettiğini dile getiren Can, "Elimizden geleni yapacağız. Umutlu gidiyoruz. İyi bir sonuçla Tarsus'a mutlu dönmek istiyoruz. Geçmiş yıllarda alt ligdeki takımlar üst ligdeki takımları elemiştir. Biz de sürpriz yapıp Beşiktaş'ı elemek istiyoruz." dedi.