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  • Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için mayıs ayının ilk haftasında karar verilecek
  • 10 Nisan 2020 Cuma 11:17
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 11:17

Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için mayıs ayının ilk haftasında karar verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için mayıs ayının ilk haftasında karar verilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verileceğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."

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