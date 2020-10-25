Tarık Solak son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Solak, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide kılınan ikindi namazını müteakip aynı mezarlıkta defnedildi. Ailesi ve sevenleri Tarık Çolak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Tarık Solak'ın kardeşi Tayfun Solak, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Takdir Allah'ın. O, eminim ki çektiği acılardan dolayı şehit mertebesine ulaştı. Sporla alakalı söyleyebileceğim tek şey ise, spor dünyası büyük bir efsane kaybetti. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.
Kick boksunun efsane isminin yeğeni Yasin Solak ise amcasının çok hayırsever biri olduğunu anlatarak, "Özellikle Avustralya'daki Türklere ve Müslümanlara çok yardım ederdi. Spor camiasında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sevilen sayılan biriydi. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.
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