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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 17:27
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Tarık Solak son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Solak son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye'de profesyonel kick boksun öncülerinden, 56 yaşında vefat eden Tarık Solak, toprağa verildi.

Tarık Solak, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide kılınan ikindi namazını müteakip aynı mezarlıkta defnedildi. Ailesi ve sevenleri Tarık Çolak'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Tarık Solak'ın kardeşi Tayfun Solak, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Takdir Allah'ın. O, eminim ki çektiği acılardan dolayı şehit mertebesine ulaştı. Sporla alakalı söyleyebileceğim tek şey ise, spor dünyası büyük bir efsane kaybetti. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

Kick boksunun efsane isminin yeğeni Yasin Solak ise amcasının çok hayırsever biri olduğunu anlatarak, "Özellikle Avustralya'daki Türklere ve Müslümanlara çok yardım ederdi. Spor camiasında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sevilen sayılan biriydi. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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