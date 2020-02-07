Tarık Çamdal: Ne yazık ki ülkemizde yabancı oyuncular daha çok seviliyor

2014’te Eskişehirspor’dan Galatasaray’a 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer edilen ve hiçbir varlık gösteremediği halde 30 milyon Lira’ya yakın para kazanan Tarık Çamdal, “Bonservis bedelim Galatasaray’da kapı gibi önümde engel oldu, üzerimde baskı kurdu. Bana çok tahammül edilmedi. Benden çok farklı performanslar beklendi. Ne yazık ki ülkemizde yabancı oyuncular daha çok seviliyor” diye konuştu.
(Fanatik)
Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.
SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.
Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.
İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.
Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Elazığ’da gençlere, ailelere moral vermek için güzel çalışmalar yürütüyoruz. Konteyner kentte gençlerin aktivite yapabileceği alanlar açacağız. Elazığ’ı terk etme gibi bir niyet yok.”
Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse için harekete geçti. Akdeniz ekibi, Senegalli golcü ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor.