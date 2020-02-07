Tarık Çamdal: Ne yazık ki ülkemizde yabancı oyuncular daha çok seviliyor

Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.

2014’te Eskişehirspor’dan Galatasaray’a 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer edilen ve hiçbir varlık gösteremediği halde 30 milyon Lira’ya yakın para kazanan Tarık Çamdal, “Bonservis bedelim Galatasaray’da kapı gibi önümde engel oldu, üzerimde baskı kurdu. Bana çok tahammül edilmedi. Benden çok farklı performanslar beklendi. Ne yazık ki ülkemizde yabancı oyuncular daha çok seviliyor” diye konuştu.

(Fanatik)