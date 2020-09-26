  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Tarihi maçta kazanan Manchester United

Tarihi maçta kazanan Manchester United

Paylaş

Sporx

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile Manchester United karşılaştı.

Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Brighton Hove Albion ile Manchester United, Amex Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 3-2 Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada United'in golleri; 43. dakikada Lewis Dunk kendi kalesine, 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Brighton'un golleri; 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5'te March'dan geldi. Premier Lig'in 4. haftasında United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise aynı haftada Everton'a konuk olacak.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyarı geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti. Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı.

90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş Aboubakar transferini resmen açıkladı
Beşiktaş Aboubakar transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Aboubakar transferini resmen açıkladı

Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor
Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor

Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor

Telles'den gelen parayla 'Yeni Melo' imza atacak
Telles'den gelen parayla 'Yeni Melo' imza atacak

Telles'den gelen parayla 'Yeni Melo' imza atacak

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Erzurumspor Kayseri deplasmanında rahat kazandı
Erzurumspor Kayseri deplasmanında rahat kazandı

Erzurumspor Kayseri deplasmanında rahat kazandı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenildi.

Ahmet Ağaoğlu transferde noktayı koydu
Ahmet Ağaoğlu transferde noktayı koydu

Ahmet Ağaoğlu transferde noktayı koydu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarına karşı yabancı merkez hakem komitesi (MHK) oluşturulması önerisinde bulundu.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Konya maçında yok...
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Konya maçında yok...

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Konya maçında yok...

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı
Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı

Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı

Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.

Beşiktaşlı Aboubakar ilk idmanına çıktı
Beşiktaşlı Aboubakar ilk idmanına çıktı

Beşiktaşlı Aboubakar ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar, takımıyla ilk idmanına çıktı.

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'
Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.