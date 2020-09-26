Tarihi maçta kazanan Manchester United

Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.