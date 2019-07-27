Tarihi maçta Atletico Madrid, Real Madrid'i 7-3 mağlup etti

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. ABD'nin New York şehrinde bulunan MetLife Stadium'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 7-3'lük skorla kazandı.
Atletico Madrid, gol perdesini henüz 1. dakikada Diego Costa ile açtı. Joao Felix, 8. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 19'da Angel Correa, 28'de Diego Costa ile bir anda maç 4-0'a geldi. Diego Costa, 45. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi ve ilk yarı 5-0 sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Atletico Madrid, 51. dakikada Diego Costa ile farkı 6'ya çıkardı. Nacho, Real Madrid'in maçtaki tek golünü 60. dakikada attı.
Dani Carvajal'in yaptığı sert faule sinirlenen Diego Costa, rakibine sert bir tekme attı. Yaşanan gerginliğin ardından her iki oyuncu da 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Atletico Madrid'in 7. golünü 70. dakikada Vitolo attı. Atletico Madrid, bu golden sonra farkı artırmak için büyük bir baskı kurdu ancak Atleticolu oyuncular girilen pozisyonları golle değerlendiremedi.
Karim Benzema, 85. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı 5'e indirdi. Real Madrid'in genç oyuncusu La Fuente, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.
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