Tarihi hezimet Yunan taraftarını ayağa kaldırdı

SPORT FM
Ülkenin önde gelen spor radyolarından Sport Fm, internet sitesi üzerinde karşılaşmanın analizini yaptı. 'AEK ağır hasta' başlığıyla "AEK sezonun başında dağınık göründü. Maçı sadece 3-1 kaybettikleri için şanslılar" yorumu yapıldı.
SDNA
Sdna internet sitesi maçın boş tribünler önünde oynandığını hatırlatarak, sarı-siyahlıların oynadığı futbolun da boş olduğunu belirterek "AEK Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. Avrupa'nın dışında kalmaya çok yaklaştı" ifadelerini kullandı.
ENWSI
Yunan ekibinin Trabzonspor karşısında beklentilerin çok altında kaldığı ve oldukça zayıf bir görüntü çizdiği ifade edildi. Maçın başlarında sadece iyi olduğu belirtilen AEK'nın işinin ikinci maçta oldukça zor olacağı vurgulandı.
SPORTIME
Trabzonspor karşısında alınan yenilginin sarı-siyahlıları güç bur duruma sürüklediği belirtildi. Avrupa Ligi'nin dışında kalmanın aynı zamanda buradan gelecek önemli gelirlerin elden kaçmasına neden olacağı ifade edildi.
NAFTEMPORIKI
"AEK'nın rövanş öncesi avantaj için almak istediği skoru Trabzonspor elde etti. Orta sahada büyük boşluklar verdiler, savunmada zaaflara düştüler. Ekuban AEK takımını öldürdü, attığı üç golle celladı oldu"
CAPITANO
"Türk takımının aldığı 3-1'lik galibiyet, AEK'nın Avrupa macerasına erken veda edeceği anlamına geliyor. Şimdi deplasmanda bu skoru çevirmeye çalışacaklar ancak işleri çok zor olacak"
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