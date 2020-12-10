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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Tarihi duruş ırkçılığa diz çöktürdü

Tarihi duruş ırkçılığa diz çöktürdü

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AKŞAM

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, PSG maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması her yerde manşet oldu. Takımımıza her yerden tam destek geldi.

TEMSİLCİMİZ Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan ırkçı saldırının ardından PSG maçından çekilmesi büyük yankı uyandırdı. Dünya basını bunu ‘ırkçılığa karşı gösterilen en anlamlı tepki’ şeklinde değerlendirdi. İngiliz basınından Guardian, “Irkçılık skandalı” manşetini attı. “Irkçı hakem maçı erteletti” başlığıyla haberini yayınlayan The Times gazetesi, “Irkçılığa karşı harika ve inanılmaz bir tepki” şeklinde görüş belirtti

FRANSIZ L’EQUİPE: BIKTIK ARTIK!

İspanyol basınından AS gazetesi, “Irkçılığa son verin” manşetiyle öne çıkarttığı haberinde eylemi gerçekleştiren Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Fransa basınından L’Equipe, “Bıktık artık!” başlıklı haberinde, “Futbol olarak adlandırılabilecek bir şey kalmamıştı ve bu maç, tarihe geçti” değerlendirmesinde bulundu. İtalya basınından TuttoSport gazetesi, “Paris’te rezillik” başlığını attı.

BÜYÜK SKANDALA İMZASINI ATTI

ABD basınından The New York Times, “Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından Paris Saint Germain ve Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmayı reddetti” satırlarına imza attı. 4. hakem Coltescu’nun ülkesi Romanya’da da büyük tepki vardı. Romania Libera Gazetesi, Coltescu için, “Yaptığı skandalın ardından maç yarıda kaldı” sözlerine yer verdi. Atitudinea’da yer alan haberde, “Romanyalı hakemler Paris’te ırkçılık skandalına bulaştı” ifadeleri kullanıldı.

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