Tarihe tanıklık eden 2500 Galatasaray taraftarı

Kadıköy’de 20 yıllık hasret sona erdi, yaklaşık 2 bin 500 Sarı-Kırmızılı taraftar da bu tarihi ana çıplak gözle tanıklık etti. 1-0 geriye düşmelerine rağmen bir an olsun susmayan Galatasaraylılar, 3-1’lik zafer sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Sarı-Kırmızılı camia, Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet hasretini bitirirken, bu tarihi ana yaklaşık 2 bin 500 Galatasaray taraftarı çıplak gözle tanıklık etti. Sabah saatlerinden itibaren maç heyecanını yaşamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, öğlen Türk Telekom Stadyumu’nda buluştu. Kadıköy’e yaklaşık 30 otobüsle konvoy halinde giden Galatasaraylı futbolseverler, büyük bir coşku ve tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı.

Yenilgiye inanmadılar

Yaklaşık 2 bin 500 Sarı-Kırmızılı taraftar, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükten itibaren Aslan’a büyük destek veren Galatasaraylılar, 21. dakikada yenilen golde yıkıldı. Ancak Cim Bom’un 12. adamı bir an olsun susmadı, yenilgiye inanmadı. Tezahüratlara ve desteğe devam eden Sarı- Kırmızılılar 40’ta Donk’un golüyle nefes aldı. 80’de Radamel Falcao’nun penaltısıyla büyük bir sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolseverler, 90+6’daki Onyekuru’nun golüyle 2 farklı galibiyeti kutladı.