Tarihe tanıklık eden 2500 Galatasaray taraftarı

Sarı-Kırmızılı camia, Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet hasretini bitirirken, bu tarihi ana yaklaşık 2 bin 500 Galatasaray taraftarı çıplak gözle tanıklık etti. Sabah saatlerinden itibaren maç heyecanını yaşamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, öğlen Türk Telekom Stadyumu’nda buluştu. Kadıköy’e yaklaşık 30 otobüsle konvoy halinde giden Galatasaraylı futbolseverler, büyük bir coşku ve tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı.
Yenilgiye inanmadılar
Yaklaşık 2 bin 500 Sarı-Kırmızılı taraftar, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükten itibaren Aslan’a büyük destek veren Galatasaraylılar, 21. dakikada yenilen golde yıkıldı. Ancak Cim Bom’un 12. adamı bir an olsun susmadı, yenilgiye inanmadı. Tezahüratlara ve desteğe devam eden Sarı- Kırmızılılar 40’ta Donk’un golüyle nefes aldı. 80’de Radamel Falcao’nun penaltısıyla büyük bir sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolseverler, 90+6’daki Onyekuru’nun golüyle 2 farklı galibiyeti kutladı.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.
Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.