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  3. Tarihe geçen Liverpool-Barcelona maçına Cüneyt Çakır damga vurdu

Tarihe geçen Liverpool-Barcelona maçına Cüneyt Çakır damga vurdu

Tarihe geçen Liverpool-Barcelona maçına Cüneyt Çakır damga vurdu

Liverpool’un tarihe geçen maçta Barcelona’yı 4-0 mağlup edip adını Şampiyonlar Ligi’nde finale yazdırdığı mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın performansı alkış aldı.

Liverpool ile Barcelona arasında oynanan tarihi Şampiyonlar Ligi maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Karşılaşma boyunca oldukça iyi bir performans sergileyen Çakır, izleyenlerden ve otoritelerden tam not aldı. Liverpool menajeri Jürgen Klopp da maç biter bitmez sahaya koşup Cüneyt Çakır'ı tebrik eden ilk isim oldu.

Cüneyt Çakır verdiği kararlar ile oyunun yüksek tempoda oynanmasına yardımcı oldu. Oyuncularla iletişim konusunda da başarılı olan Çakır, gecenin yıldızlarından biriydi. Maçın bitiş düdüğüyle beraber büyük bir sevinç yaşayan ve sahaya giren Liverpool menajeri Jürgen Klopp da ilk olarak Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik etti.

EVİN YOLUNU UNUTTU

Türkiye'nin haberine göre Cüneyt Çakır, 27 Nisan-8 Mayıs arasındaki toplam 12 gün içinde İstanbul, Antalya, Erzurum, İstanbul, Liverpool arasında adeta mekik dokudu. Hem sahadaydı hem de masada.

BİR FİNAL, 7 YARI FİNAL

Adeta evinin yolunu unutan Cüneyt Çakır, hem yerel anlamda hem de uluslararası bazda ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Çakır dün akşamki Liverpool-Barcelona maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde 44'üncü karşılaşmasında görev yaptı. Ayrıca bu sezonki 7. Şampiyonlar Ligi maçı ile elit hakemler arasında en fazla maç yöneten isim oldu. Cüneyt Çakır, dev arenada 8 sezonda bir final ve 7 yarı final maçı da yönetmiş oldu.

11 GÜNDE 11 BİN KM

İstanbul-Antalya: 750 km

Antalya-İstanbul: 750 km

İstanbul-Erzurum: 1.250 km

Erzurum-İstanbul: 1.250 km

İstanbul-Liverpool: 3.500 km

Liverpool-İstanbul: 3.500 km

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