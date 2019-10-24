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  3. Taraftarların protesto edip Fatih Terim'in arka çıktığı Belhanda'nın istatistikleri adeta yerlerde

Taraftarların protesto edip Fatih Terim'in arka çıktığı Belhanda'nın istatistikleri adeta yerlerde

Taraftarların protesto edip Fatih Terim'in arka çıktığı Belhanda'nın istatistikleri adeta yerlerde

Real Madrid maçının 67.dakikasında oyundan alınırken taraftarların hışmına uğrayan Belhanda'nın istatistikleri görenleri dehşete düşürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

Önce Sivasspor, ardından Real Madrid maçlarında taraftarlardan büyük tepki gören Belhanda’nın oyundan çıkarken tribünlere yönelik ağır hakaretleri camiayı ayağa kaldırırken, Galatasaray’ın ünlü taraftar grubu Ua’nın sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamalar gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

Real Madrid karşısında son derece kötü futbol oynamasının yanı sıra, 67 dakikada 15 top kaybı yapan ve bir de net gol pozisyonundan yararlanamayan Belhanda ile taraftarlar arasında köprüler atılırken, Faslı ‘10’ numaranın taraftarlara küfür etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Genel anlamda özellikle TT Stadı’nda futbolcularına büyük destek veren ve onlara sürekli sahip çıkan sarı kırmızılı taraftarların Belhanda’ya olan öfkeleri doğru muydu?

29 yaşındaki orta sahayı sergilediği performanstan dolayı topa tutan tribünler bu konuda geri adım atmazken, oyuncu verilerinin Fatih Terim ve teknik heyeti haksız çıkaracak değerlerle dolu olması taraftarların gösterdiği reaksiyonu doğrular gibi.

İşte Süper Lig’de orta sahada oynayan 60 futbolcunun verileri:

- Belhanda “Başarılı uzun pas” istatistiğinde 39. Sırada (1. Emre Belözoğlu)

- “Rakip 3.bölgede yaptığı başarılı pas” 12.sırada (1. N’Zonzi)

- “Başarılı atak aksiyonları” 16.sırada (1. Sessengon)

- “Başarılı dripling” 18.sırada (1. Mensah)

- “Şut pası 13.sırada” (1 .Jose Sosa)

-  “Asist 27.sırada” (1. Ljajic)

-  “Gol 39.sırada” (1. Mert Hakan)

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