Taraftarların derbi zaferine inancı tam: 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler

Zorlu derbi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Fenerbahçeli taraftarlar sahalarında sarı-kırmızılı takıma mağlup olmayacaklarını ve serinin devam edeceğini dile getirirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar ise derbide takımlarına güvendiklerini, yıllardır süren şansızlıklarına bu yıl son vereceklerine inandıklarını belirttiler.
"KADIKÖY'DE DURUM DEĞİŞMEZ"
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a karşı kurdukları üstünlüğün devam edeceğini, taraftarın takımının arkasında olduğu sürece geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Takıma, yönetime ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftarlar, sarı-lacivertlilerin mağlup olmasında ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizgi. Bir taraftar, "Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1 sene, hatta 10 sene daha yener. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında hiçbir çaresi yok" ifadelerini kullanırken bir taraftar ise "22 yıldır yenemiyorlar değil bu sene 44 sene daha yenemezler" şeklinde konuştu.
GALATASARAY'A GÜVEN TAM
Galatasaraylılar da derbide takımlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bu yıl, yıllardır süren şansızlıklarına son vereceklerine inandıklarını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın, zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla döneceğini söyledi. Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao'yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.
FENERBAHÇE'DE BİLET KUYRUĞU
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, en ucuz kategoride 80 TL, en pahalı ise 950 TL olan biletler için erken saatlerde kuyruğa girdiler. Heyecanla biletlerini alan taraftarlar mutlu olurken, alamayan taraftarlar ise "Yönetim uyuma taraftarın dışarda" gibi sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler. Öte yandan, dev derbi için Galatasaraylılara ayrılan tribünlerde biletlerin fiyatı 200 TL olarak belirlendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi kriz çıktı. Dev karşılaşma için loca talep eden Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende konuşacak.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat’ta karşılaşacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Wilder ve Fury basın toplantısında karşılıklı itişerek birbirlerine meydan okudular.
Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11’de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.