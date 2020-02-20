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  • Taraftarların derbi zaferine inancı tam: 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 11:23
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 11:23

Taraftarların derbi zaferine inancı tam: 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler

Taraftarların derbi zaferine inancı tam: 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında 23 Şubat pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyet şansını iki takım taraftarları değerlendirdi.

Zorlu derbi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Fenerbahçeli taraftarlar sahalarında sarı-kırmızılı takıma mağlup olmayacaklarını ve serinin devam edeceğini dile getirirken, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar ise derbide takımlarına güvendiklerini, yıllardır süren şansızlıklarına bu yıl son vereceklerine inandıklarını belirttiler.

"KADIKÖY'DE DURUM DEĞİŞMEZ"

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a karşı kurdukları üstünlüğün devam edeceğini, taraftarın takımının arkasında olduğu sürece geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Takıma, yönetime ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftarlar, sarı-lacivertlilerin mağlup olmasında ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizgi. Bir taraftar, "Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1 sene, hatta 10 sene daha yener. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında hiçbir çaresi yok" ifadelerini kullanırken bir taraftar ise "22 yıldır yenemiyorlar değil bu sene 44 sene daha yenemezler" şeklinde konuştu. 

GALATASARAY'A GÜVEN TAM

Galatasaraylılar da derbide takımlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bu yıl, yıllardır süren şansızlıklarına son vereceklerine inandıklarını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın, zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla döneceğini söyledi. Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao'yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE BİLET KUYRUĞU

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, en ucuz kategoride 80 TL, en pahalı ise 950 TL olan biletler için erken saatlerde kuyruğa girdiler. Heyecanla biletlerini alan taraftarlar mutlu olurken, alamayan taraftarlar ise "Yönetim uyuma taraftarın dışarda" gibi sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler. Öte yandan, dev derbi için Galatasaraylılara ayrılan tribünlerde biletlerin fiyatı 200 TL olarak belirlendi. 

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