Taraftarlardan Selçuk İnan'a büyük tepki

Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Konyaspor karşısında tutuk bir futbol oynayan, koskoca ilk yarıyı tek pozisyonla geçiştiren Galatasaray ikinci devreye Emre Mor – Adem Büyük değişikliğiyle başlayınca işin seyri bir anda değişti. Serkan Kırıntılı’yı daha fazla rahatsız eden sarı kırmızılı oyuncular art arda pozisyona girerken, arzu edilen gol 60.dakikada Babel’in ayağından geldi.

GALATASARAY GOLÜ BULDUKTAN SONRA KAPANDI!

60 dakika Konyaspor üstünde baskı kuran ve rakibine neredeyse orta sahayı göstermeyen Fatih Terim’in öğrencileri golden sonra anlaşılamaz şekilde resmen kontak kapattı. Oyun stratejisini değiştiren Aykut Kocaman, bir anda kapanarak taraftarlarını şaşırtan Galatasaraylı oyuncuların üstüne gelmeye başlarken Seri’nin kırmızı kart görmesi takımı büyük bir sıkıntıya soktu. Her ne kadar rakibini baskı altına almış gibi gözükse de net gol pozisyonlarına giremeyen Konyaspor, Ali Yaşar ve Ali Çamdal değişikliğini yaparken, Terim’in karşı hamle olarak Selçuk İnan’ı sahaya sürmesi anında homurdanmalara yol açtı.

"FALCAO DEĞİL STOPER VEYA ORTA SAHA İSTİYORUM"

Fizik kapasitesinin yetersiz olmasının yanı sıra hala hazır olmayan ve artık eskisi gibi topu da iyi kullanamayan Selçuk İnan, 86.dakikadan sonra kaybolup giderken, tecrübeli futbolcunun can alıcı bölgede pas hatası yapması da büyük tepki topladı. Fatih Terim’in geçtiğimiz hafta tel tel dökülen oyuncuyu 90 dakika sahada tutması eleştiri toplarken, deneyimli teknik adamın maç sonunda ‘Falcao denildi mi, bir stoper, bir orta saha daha var mı diyorum’ açıklamaları yönetime açık bir mesaj olarak gittiği görüldü.