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  • 05 Nisan 2020 Pazar 07:27
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 07:35

Taraftarlardan 'Atalanta şampiyon ilan edilsin' kampanyası

Taraftarlardan 'Atalanta şampiyon ilan edilsin' kampanyası

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Koronavirüs sebebiyle ara verilen İtalya liginde şampiyonun Atalanta ilan edilmesi için taraftarlar kampanya başlattı

Koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerden biri olan İtalya'da Serie A'da şampiyon ilan edilmesi için ilginç bir öneri oluşturuldu.

Change.org'da bir Atalantalı taraftar, İtalya'da sezonun geri kalanının oynanmaması ve halinde takımının şampiyon ilan edilmesi için imza kampanyası paylaştı. İtalya'da koronavirüsün merkezi olan Lombardiya bölgesinde hem can kayıplarının fazla oluşu, hem de kulübün son 2 sezonda gösterdiği performans nedeniyle şampiyonluğu hak ettiği iddiasında bulunuldu.

Ankete özellikle Atalantalı taraftarlar büyük ilgi gösterirken sosyal medyada da konu oldukça dillenmiş durumda.

İtalya'da şimdiye kadar 15362 ölümün 856'sı Lombardiya bölgesinde gerçekleşirken 120 bin kişilik küçük bir kasaba olan Bergamo'da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4500'den fazla olarak açıklandı.

(Sporx)

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