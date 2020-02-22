Holiganlar hakemlere saldırdı! İçlerinde Türk de var...

Kimliği tespit edilemeyen bazı kişilerin, Panathinaikos ve Barcelona arasında oynanan maçın hakemleri Luigi Lamonica, Damir Javor ve Türk Emin Moğulkoç'un bulundukları taksiye saldırıda bulundukları açıklandı.

Panathinaikos ve Barcelona arasında oynanan EuroLeague maçının hakemleri Luigi Lamonica, Damir Javor ve Emin Moğulkoç'un, bulundukları taksiye saldırıya uğradıkları açıklandı.

Atina'daki OAKA'da oynanan maçın sonunda, maçta görev alan üç hakemin, salona beş kilometre mesafede olan otele döndükleri ve kimliği tespit edilemeyen birkaç kişinin, bulundukları taksinin arka camını kırarak kendilerine saldırdıkları belirtildi.

Deneyimli hakem Lamonica'nın en ağır yaralanmaya maruz kaldığı ve tedavi için bir gece hastanede kaldığı söylendi.

Hafif yaralandığı söylenen Lamonica'nın daha sonra taburcu edildiği ve Cumartesi sabahı havaalanına polis eşliğinde gittikten sonra ülkeyi terk ettiği görüldü.

Yetkililerin olay yerine hızlıca ulaştığı ve Manos Papadopoulos ile Thalia Mitsi'nin de (Euroleague'in güvenlik işleri sorumlusu) aralarında bulunduğu açıklandı.

Yunan polisinin, Atina'daki bu olayı araştırmaya devam ettiği de kayda geçti.