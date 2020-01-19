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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 22:20

Taraftardan ıslık

Taraftardan ıslık

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BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.

AKŞAM

Bu dakikadan sonra top ne zaman Alman file bekçisinin ayağına gelse, tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Liverpool’dan kiralanan kalecinin, yeni sezonda takımda kalması için çalışma yapılmayacak.

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Taraftardan ıslık
Taraftardan ıslık

Taraftardan ıslık

BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.
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