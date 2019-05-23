Taraftar mutlu yatırımcı yasta

ÖZEL HABER | AKŞAM

ASLAN’IN 1 haftada kazandığı 2 kupa, taraftarları sokağa döküp, mutlu ederken, Sarı-Kırmızılı takımın başarısına inanıp, hisselerine yatırım yapanları aynı şekilde memnun etmedi. Şampiyonluk beklentisiyle yükselen ve 6 Mayıs’ta 2.35’i gören GSRAY koduyla işlem gören şirket hisseleri, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin piyasa değerinin toplamına ulaştı. Başkan Mustafa Cengiz de kulübün 1 milyar 270 milyon TL’yi bulan şirket değerinin ezeli rakiplerinin çok önünde olmasını gündeme getirip, kulübün mali durumundaki düzelmeye vurgu yaptı.

DEĞER KAYBI ENDEKSiN 3 KATI

Başarıların ardından hisselerin yükselmesini ve yatırımcısına para kazandırmasını umanlar ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 6 Mayıs’tan sonra BİST’te (İstanbul Borsası) düşüş yüzde 10 düzeyinde kalırken, G.Saray hisselerindeki değer kaybı yüzde 30’u buldu. Sarı-Kırmızılı takımın hisseleri dün 1.32 TL düzeyinden dünü kapattı. Haliyle bu düşüşle birlikte şirketin 1 milyar 270 milyon TL’yi bulan piyasa değeri de 712 milyon TL’ye kadar geriledi. Şirketin 15 gün içindeki değer kaybı ise 557 milyon TL olarak gerçekleşti.

FENERBAHÇE iLE FARK KAPANDI

6 Mayıs’ta 762 milyon TL piyasa değeri olan Fenerbahçe ile 398 milyon TL piyasa değerine sahip Beşiktaş’ın toplamı 1 milyar 160 milyon TL ederken, 1 milyar 270 milyon TL değere ulaşan G.Saray ikisinin toplamından da 110 milyon TL fazlaydı. Ancak şu anda 696 milyon TL piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe ile 712 milyon TL değeri olan Galatasaray arasındaki fark sadece 16 milyon TL.