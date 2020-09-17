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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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'Taraftar geri dönmeli'

'Taraftar geri dönmeli'

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AKŞAM

Kulüpler Birliği toplantısında 4 önemli karar alındı. 1-Taraftar geri dönsün. 2-İndirimi kabul etmeyiz. 3-Yabancı ve limiti şimdiden konuşalım. 4-Devre arasına kadar Sepil'le devam.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, 4 konuda mesajlar verdi:

1-Yayıncı kuruluş avansları ödemediği için zorluk çekiyoruz. Beklentimiz sürecin kısa sürmesi. Kontrat ne diyorsa, bizim hakkımız odur. Gerekli ödemenin yapılmasını istiyoruz.

2- Maç günü gelirleri çok önemli. Az da olsa statlara seyirci alınmasını ümit ediyoruz. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı bir şey yok. Biz konuyu Sağlık Bakanlığı’yla görüşüp, bunun nasıl olacağı konusunda fikrimizi söyleyeceğiz. En azından yüklü gelir getiren localar açılmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vergi iadeleri yapılıyordu. Bir yasal değişiklikle bu ödemeler durduruldu. Şimdi Maliye Bakanımızla konuştuk. Bu paranın gelmesi bizi rahatlatacak.

3- Gelecek sezon için uygulanacak yabancı ve limit konusunun bu seneden konuşulması için bir çalışma başlatılmasına karar verdik.

4- Başkanlığa devam etmeme kararı almıştım ancak başkanlar devre arasına kadar değişikliğin uygun olmayacağını söyledi. Ben de devre arasına kadar görevimde kalacağım.

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