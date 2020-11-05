Tanzanya'nın kahramanı Samatta

Farklı alanlarda Afrika’nın kalkınmasına yönelik olağanüstü katkılar sunanlar, “2020’nin En Etkili 100 Genç Afrikalısı” listesinde yer aldı. Bu isimler arasında siyasetçiler, bilişim sektöründen ve farklı alanlardan kişiler vardı. Tabii ki futbolcular da onlara eşlik etti. Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Samatta da ilk 100’de yer aldı.
TANZANYA'NIN KAHRAMANI
Ülkesine sürekli olarak yardımda bulunan Samatta, Tanzanya’da kahraman olarak görülüyor. Liverpool’dan Salah ve Mane de 100 ismin arasına girdi. Avance Media Genel Müdürü Prens Akpah, “2020 listesi, özverili fedakârlıklar ve canlı liderlik yoluyla kıtanın adını dünyaya koymayı amaçlayan çeşitli çıkarlar peşinde koşan gençleri içeriyor.” şeklinde konuştu.
"KENDİNDEN ÇOK EMİN"
Öte yandan, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansıyla ön plana çıkan Perotti’ye övgü yağdı. “ligablatt. de” sitesi, “Perotti ilk maçında kendinden emin göründü. Sakatlığını ve maç eksiğini atlatmış gibiydi.” yorumunu yaptı.
ENNER VALENCIA'YA KUTLAMA
Bu arada, İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın doğum günü de kutlandı. 31 yaşına giren futbolcu için pasta kesildi.
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