Tamer Tuna: İlk hedefimiz ligde devam etmek

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da maça kazanmak için çıktıklarını ve turu geçmeyi başardıklarını belirterek, "Tur mu, lig mi diye bir soru olsa 'lig' derdim. Bu maçtan turu geçerek ayrılmak güzel." diye konuştu.

Ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri olduklarını ve defansif anlamda zaaflarının olduğunu anlatan Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim. Göztepe'ye yeni stadı için hayırlı olsun diyorum, umarım ligi de iyi yerlerde bitirirler. Göztepe taraftarına da göstermiş oldukları sevgi ve alkıştan dolayı teşekkür ediyorum. Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı. İlk hedefimiz ligde devam etmek, ikinci hedefimiz ise kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek."