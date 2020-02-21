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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 08:00

Tam konsantrasyon

Tam konsantrasyon

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Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.

AKŞAM

TEKNİK direktör Ersun Yanal, son 3 haftada 8 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşayan öğrencilerini, kritik müsabakaya hazırlıyor. Derbide iyi futbolun yanı sıra 3 puan alarak taraftarına kendilerini affettirmek isteyen Sarı-Lacivertli futbolcular da hırslı. Hem Ersun Yanal’ın hem de kaptanların bu maçta alınacak bir galibiyetin kendilerini şampiyonluk yarışında tutacağına olan inançları tam. Futbolcular da Pazar günü Kadıköy’de elde edilecek iyi bir sonucun kazandıracağı moralin kendilerine iyi bir çıkış başlatacağını düşünüyor.

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SPOR GÜNDEMİ

Tam konsantrasyon
Tam konsantrasyon

Tam konsantrasyon

Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sakin kalın uyarısı
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