Tam konsantrasyon

AKŞAM
TEKNİK direktör Ersun Yanal, son 3 haftada 8 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşayan öğrencilerini, kritik müsabakaya hazırlıyor. Derbide iyi futbolun yanı sıra 3 puan alarak taraftarına kendilerini affettirmek isteyen Sarı-Lacivertli futbolcular da hırslı. Hem Ersun Yanal’ın hem de kaptanların bu maçta alınacak bir galibiyetin kendilerini şampiyonluk yarışında tutacağına olan inançları tam. Futbolcular da Pazar günü Kadıköy’de elde edilecek iyi bir sonucun kazandıracağı moralin kendilerine iyi bir çıkış başlatacağını düşünüyor.
Kanarya, bu mücadelenin kendileri için şampiyonluk yolunda ‘tamam’ ya da ‘devam’ maçı olduğunun bilincinde çalışmalarını sürdürüyor.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...
Kadıköy’deki dev maçın stratejisi, yarınki Beşiktaş-Trabzonspor maçına göre şekillenecek…
ÖNCEKİ gün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye dün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.
Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida’ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.
TSYD’NİN 4 büyük kulübün başkanını buluşturma çağrısına Trabzonspor’dan olumlu yanıt gelmedi.