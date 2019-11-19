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Talisca'ya Fenerbahçe koruması

Talisca'ya Fenerbahçe koruması

Çin basını, Evergrande’nin Talisca’nın Fener’e gitmesini önlemek için oyuncuya vatandaşlık ve Çin Milli Takımı’nda oynamayı teklif ettiğini, Brezilyalı’nın da buna sıcak baktığını iddia etti.

AKŞAM

TÜRK kulüplerinin gündeminden düşmeyen Talisca için sina.sport’ta yer alan haberde, oyuncunun Çin’de kalması için alternatifler arandığı bildirildi. Fenerbahçe’nin bu oyuncu için Evergrande kulübüne teklifte bulunduğu ve Ocak’ta transferi gerçekleştirmek için formül aradığı belirtilen haberde, Çin ekibinin ise Brezilyalı’yı elinde tutmak ve yabancı statüsünden kurtarmak için arayışta olduğu vurgulandı.

BREZİLYA’YI BEKLİYOR

Talisca’nın Türkiye’de çok popüler olduğu ve her transfer döneminde isminin gündeme geldiği de hatırlatılan haberde, “Fenerbahçe, şampiyonluğu görülmemiş derecede şiddetle istiyor. Talisca’nın transferini de mümkün görüyor. Son yıllarda Türkler ile Çin arasında bir çok transfer yapıldı. Ancak Evergrande, Talisca’yı vatandaş yapmayı hedefliyor ve kendisi de bu isteği dışlamıyor. Eğer Brezilya Milli Takımı’nda bu hedefi yakalayamazsa o zaman Çin takımını kabul edebilir. Bu durumda Talisca’nın ayrılma olasılığı da ortadan kalkar” denildi.


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