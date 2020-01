Talisca'dan 'Come to Beşiktaş' yanıtı: İnşallah

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, "Come to Beşiktaş" ve "Geri dön" gibi mesajlara yanıt verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, transfer döneminde TFF'nin limitlerde değişiklik yapmasını beklerken, yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın önderliğinde birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, takıma golcü bir oyuncu katabilmenin planlarını yaparken, Beşiktaşlı taraftarlar ise Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca gibi iz bırakan yıldızların hayalini kuruyor. Özellikle kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca'yı unutamayan Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı yıldızı her gün sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuyor.

Neredeyse her gün binlerce "Come to Beşiktaş" çağrısı alan Talisca, bu kez siyah-beyazlı taraftarlara cevap vermeyi seçti. Talisca, Beşiktaşlı taraftarların çağrısına "İnşallah" yanıtını vererek, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca, geride kalan sezon 45 maçta 32 gol atıp, 11 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Yaklaşık 10 milyon euro maaşı olan Talisca'nın ne kadar süre daha Çin'de kalacağı bilinmiyor ancak siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın "İnşallah" mesajından sonra eski günlerin hayalini kurmaya başladı.

