Talisca: 'Teklif gelirse...'

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Çin Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif gelmesi halinde düşünebileceğini açıkladı.

Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı Anderson Talisca, hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Talisca'nın açıklamaları:

"ÇİN'DE MUTLUYUM"

"Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyoluk kazandım. Çin'e gittiğimden beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum."

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜM"

"Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum."

"ÇİN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF GELİRSE..."

"Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil."

"FUTBOLDAN ÖNCE MÜZİK VARDI"

"Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim." (Sporx)