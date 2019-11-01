Talisca için resmi açıklama: Çin'den ayrılmayacak!

Beşiktaş taraftarlarının geri dönmesini dört gözle beklediği Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili Çin'den flaş bir haber geldi.

Çin'in önde gelen gazetelerinden Sina, çıkan son haberlere rağmen Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve Guangzhou Evergrande'nin de ciddi yatırım yaptığı oyuncusunu göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi olan Sambacı'nın, yapılan 20 milyon euroluk yatırım nedeniyle kiralık olarak ayrılmasının da imkansız gözüktüğü kaydedildi.

CANNAVARO SONRASI SORUN ÇÖZÜLECEK

Öte yandan kulüple arasında bir gerginlik olan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun sözleşmesinin dondurulmasının da Talisca'nın geleceğinin tartışmaya açılmasına neden olduğu ve yeni teknik direktörün gelmesiyle birlikte takımın en önemli yıldızlarından biri olan Talisca'yı tekrar kadronun vazgeçilmezi yapacağı belirtildi.

Bu sezon 12 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Anderson Talisca, 24 maçta forma giydi ve 13 kez ağları sarstı.

Çin Ligi'nde son 3 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı da nefes kesen bir hale dönüştü. Guangzhou Evergrande, 63 puanla zirvede yer alıyor ve arkasında 1'er puan farklarla Shanghai SIPG ile Beijing Guoan yer alıyor.

(Sporx)