Talipleri artan Ozan Tufan, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak inişli çıkışlı performansı sebebiyle güven problemi yaşatan Ozan Tufan kendine geldi. Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği, teknik direktör Erol Bulut'un güven verdiği Ozan kendini futbola adadı.
Rize maçında yedek soyununca soluğu Bulut'un karşısında alan Ozan, hocasının, "Sadece futbola odaklan. Ben sana güveniyorum ama oynamak için çok daha iyi olmalısın" sözünü dinledi ve farkını ortaya koydu.
EURO 2020'DEN AVRUPA'YA...
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nu da yanına alıp Ozan Tufan'ın nişan töreni için özel uçak kaldırması da millî oyuncunun motivasyonunu katladı. Erol Bulut'un on numara pozisyonunda şans verdiği Ozan, millî takımdaki oyunu ve attığı gollerle performansını katlarken, piyasasını da yükseltti. Avrupa devlerinin yakından takip ettiği oyuncunun talipleri artmaya başladı. Sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan Ozan'ın hedefi EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya adım atmak.
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