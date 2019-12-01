Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Portekiz'de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı. 

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo'ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

(AA)


Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
<p>2017´nin Haziran ayında Beylikdüzü Belediyesi´nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuşan Tari

İlber Ortaylı´dan Ekrem İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ Dersi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı