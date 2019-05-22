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  3. Talat Papatya: Ankaragücü'nü yenip Süper Lig'de devam etmek istiyoruz

Talat Papatya: Ankaragücü'nü yenip Süper Lig'de devam etmek istiyoruz

Talat Papatya: Ankaragücü'nü yenip Süper Lig'de devam etmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın MKE Ankaragücü maçını kazanmak. Süper Lig'de devam etmek istiyoruz." dedi.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinin geçen hafta aldığı sonuçla ligde kaldığını hatırlatan Papatya, "Kazanmaya çıkacağız. Hiçbir şey bitmedi. En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın MKE Ankaragücü maçını kazanmak. Bu ligde devam etmek istiyoruz. İnancım 5 hafta önce olduğu gibi yüzde 100." ifadelerini kullandı.

Bugün bir bölgesel gazetede kulübün Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a devredileceğine dair haberin çıktığını ifade eden Papatya, Göztepe'nin İzmir'in takımı olduğunu, Özilhan ile 1,5-2 sene önce Bornova'da statta yapılacak işlerle ilgili görüştüklerini, bunun dışında başka bir şey olmadığını kaydetti.

Papatya, geçen hafta deplasmanında hiçbir sorun yaşamadıkları için Bursa halkına, Bursaspor Kulübüne ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

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