Talas Anayurtspor, koronavirüs sebebiyle ligden çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Talas Anayurtspor, oynatılmasına karar verilen lige devam etmeme kararı aldı. Kulüp Başkanı Murat Akgöz, “Bu şartlarda hiçbir oyuncunun sorumluluğunu alamayız. Lige devam etmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Kayseri Süper Amatör Küme Futbol Ligi’nin 18 Temmuz’da devam edeceği açıklanmıştı. Bu karara tepki gösteren Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, lige devam etmeyeceklerini söyledi.



Murat Akgöz yönetim olarak her senaryoyu düşündüklerini ancak ligin oynanmasına yüzde bir ihtimal verdiklerini dile getirerek, “Bu yüzde birlik ihtimal gerçekleşti. Maçların 18 Temmuz’dan itibaren devam edeceği açıklandı. Mevcut şartlarda biz hiçbir sporcunun sorumluluğunu alamayız. Amatörlerin maddi durumu ortada. Hiçbir test yapılmadan, önlem alınmadan sahaya çıkarak oynamamız isteniyor. Bizim kulübümüzde 18 yaşın altında birçok sporcu var. Hiçbir güvence vermeden maç oynanacak olması tüm sorumluluğu bizlere yüklüyor. Küme düşmeyi göze alarak maçlara çıkmayacağız. Aradan sonra ilk maçımızı Kayseri Yolspor ile oynayacağız. Futbol İl Tertip komitesine dilekçe vererek bu maça çıkmayacağız. Ben kendi çocuğum olsa bu dönemde amatör sahalarda futbol oynamasına izin vermem. Başkalarının çocuğundan da bu özveriyi göstermelerini isteyemem. Bizim için öncelik kesinlikle sporcu sağlığı. Test yapılmayacak, gerekli şartlar sağlanmayacak ama ligi tamamlamamız istenecek. Bizler bunu kabul edemeyiz” dedi.