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  3. Taktik çalışan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

Taktik çalışan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

Taktik çalışan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi antrenmanda yer almazken, geçirdiği hasarlı trafik kazası sonrasında izin verilen Hüseyin Türkmen takımla çalıştı.

Karadeniz ekibi, öğleden sonra Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidecek.

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