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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 16:49
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 16:49

Taktik çalışan Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Taktik çalışan Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

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